Азербайджан продвигает “умные” экологичные города на международной арене

В преддверии проведения Всемирного дня окружающей среды и Всемирного форума городов в 2026 году в Баку, Азербайджан готов внести вклад в совместные усилия международного сообщества - делиться знаниями, передовым опытом и продвигать решения, способствующие созданию более устойчивых и жизнеспособных городов и сообществ.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, выступая перед участниками Всемирного дня окружающей среды 2025 года в Южной Корее.

В своем выступлении она подчеркнула активную роль Азербайджана в глобальном климатическом процессе: "Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева мы успешно провели одну из самых значимых конференций РКИК ООН - COP29".

По ее словам, Азербайджан, продолжая председательство в COP29 в 2025 году, намерен сохранить достигнутый темп: "Мы полны решимости продолжить начатую работу, обеспечивая платформу для повышения климатических амбиций и принятия конкретных мер. Мы считаем, что новая коллективная количественная цель (NCQG), которую мы называем Бакинской финансовой целью, а также сотрудничество в рамках статьи 6 сыграют важную роль в реализации глобальных усилий по борьбе с изменением климата".

Тагиева также обратила внимание на ключевую роль городов в реализации климатических и экологических целей: "COP29 подчеркивает важность городов как движущей силы климатических действий и поиска экологических решений", - отметила она.

Заместитель министра выразила признательность Республике Корея за вклад в развитие устойчивых городов: "Мы высоко ценим лидерство Республики Корея в сфере умного городского планирования", - сказала она. - "Для Азербайджана большая честь принять эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды и продолжить продвижение этого важного начинания".

5 июня Всемирный день окружающей среды прошел на острове Чеджу при поддержке правительства Республики Корея. Это глобальное мероприятие, ежегодно организуемое Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в этом году было посвящено теме "Покончим с загрязнением пластиком" и направлено на стимулирование совместных действий по сокращению пластиковых отходов и ускорению перехода к циркулярной экономике.

В 2026 году Азербайджан станет страной-хозяином Всемирного дня окружающей среды. Темой мероприятия станет изменение климата. Это событие не только подчеркнет вклад Азербайджана в международное экологическое сотрудничество, но и послужит продвижению итогов COP29, а также усилит синергию с 13-м Всемирным форумом городов, который также пройдет в Баку в следующем году.