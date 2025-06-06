Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Гурбан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Гурбан.

Day.Az представляет публикацию: