https://news.day.az/world/1758543.html В России перевернулся автобус с детьми - ВИДЕО В аварии с автобусом в селе Воронежское-2 вблизи Хабаровска (РФ) пострадали 12 детей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в России легковушка влетела во двор детсада.
В России перевернулся автобус с детьми - ВИДЕО
В аварии с автобусом в селе Воронежское-2 вблизи Хабаровска (РФ) пострадали 12 детей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в России легковушка влетела во двор детсада.
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