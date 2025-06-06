В России перевернулся автобус с детьми

В аварии с автобусом в селе Воронежское-2 вблизи Хабаровска (РФ) пострадали 12 детей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в России легковушка влетела во двор детсада.