https://news.day.az/world/1758543.html

В России перевернулся автобус с детьми - ВИДЕО

В аварии с автобусом в селе Воронежское-2 вблизи Хабаровска (РФ) пострадали 12 детей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в России легковушка влетела во двор детсада.