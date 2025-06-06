Состоится музыкальный праздник "Бакинский вечер в кругу друзей"

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 29 июня состоится особенный вечер - музыкальный праздник "Бакинский вечер в кругу друзей", посвящённый юбилею заслуженного артиста, виртуозного пианиста Эльдара Мамедова, сообщает Day.Az.

В этот день вместе с именинником на сцену выйдут его давние друзья и звёзды азербайджанской эстрады - народные артисты Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, заслуженный артист Теймур Эмрах и многие другие. Публику ждёт насыщенная концертная программа, проникнутая теплом дружбы, ностальгией по бакинским вечерам и любовью к музыке.

Будет душевно, по-домашнему тепло и по-настоящему красиво. Не пропустите вечер воспоминаний, живой музыки и искренних эмоций!

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-evening-among-friends-

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