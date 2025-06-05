Создан Оргкомитет в связи с проведением 13-й сессии Всемирного урбанистического форума ООН

В связи с проведением тринадцатой сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13) Организации Объединенных Наций создан Организационный комитет.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13) Организации Объединенных Наций создается Организационный комитет.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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