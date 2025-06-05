https://news.day.az/officialchronicle/1758372.html Создан Оргкомитет в связи с проведением 13-й сессии Всемирного урбанистического форума ООН - РАСПОРЯЖЕНИЕ В связи с проведением тринадцатой сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13) Организации Объединенных Наций создан Организационный комитет. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Создан Оргкомитет в связи с проведением 13-й сессии Всемирного урбанистического форума ООН - РАСПОРЯЖЕНИЕ
В связи с проведением тринадцатой сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13) Организации Объединенных Наций создан Организационный комитет.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13) Организации Объединенных Наций создается Организационный комитет.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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