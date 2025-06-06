Маск не будет выводить корабль Dragon из эксплуатации

Предприниматель Илон Маск не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее.

Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети X.

"Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - говорится в публикации Маска.

Так миллиардер ответил пользователю X, который попросил "остыть и отступить на несколько дней". Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого".

Ранее мы сообщали, что администрация Трампа обратилась к NASA с предложением.