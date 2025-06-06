https://news.day.az/hitech/1758510.html Маск не будет выводить корабль Dragon из эксплуатации Предприниматель Илон Маск не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети X. "Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - говорится в публикации Маска.
Маск не будет выводить корабль Dragon из эксплуатации
Предприниматель Илон Маск не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее.
Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети X.
"Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - говорится в публикации Маска.
Так миллиардер ответил пользователю X, который попросил "остыть и отступить на несколько дней". Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп "выше этого".
Ранее мы сообщали, что администрация Трампа обратилась к NASA с предложением.
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