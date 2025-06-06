6 июня по случаю праздника Гурбан в мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз.

Как передает Day.Az, в праздничном намазе приняли участие жители города, иностранцы, проживающие в стране, и ряд религиозных деятелей.

Праздничный намаз прошел под руководством председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Отметим, что в этом году праздник Гурбан в Азербайджане отмечается 6-7 июня.

Ранее мы сообщали, что в мечети Аждарбей совершен праздничный намаз.