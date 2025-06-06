https://news.day.az/politics/1758524.html В Азербайджане не планируется встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II Встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II не планируется. Как сообщает Day.Az, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. "Гарегин, можно сказать, вышел за рамки религиозной деятельности, приняв на себя и политическую роль.
В Азербайджане не планируется встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II
Встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II не планируется.
Как сообщает Day.Az, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
"Гарегин, можно сказать, вышел за рамки религиозной деятельности, приняв на себя и политическую роль. Его глубокое вовлечение в политику и привело к нынешнему положению. В связи с этим встреча с ним не рассматривается",- добавил А.Пашазаде.
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