В Ханкенди почтили память Микаила Мушфига музыкальной премьерой

Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения одного из ярчайших представителей азербайджанской литературы XX века - поэта, переводчика Микаила Мушфига (Микаил Абдулгадир оглу Исмаилзаде, 5 июня 1908 - 6 января 1938), павшего жертвой сталинских репрессий, сообщает Day.Az.

Его творчество и судьба навсегда остались в памяти азербайджанского народа как символ большого таланта и трагической эпохи.

В связи с этой датой известный композитор Эльчин Иманов создал музыкальную композицию "Gəcə düşüncəsi" (Ночное размышление), посвятив ее поэту. Уже на протяжении 25 лет поэзия Микаила Мушфига занимает в творчестве Эльчина Иманова особое место. Среди созданных им произведений на стихи поэта - "Ana dedim..." ,"Küləklər", "Yenə o bağ olaydi..." , "Həyat sevgisi" и "Ulduzlar".

Композицию "Gəcə düşüncəsi" исполнил талантливый молодой певец Зюльфю Асадзаде.

Особенно трогательно то, что видеоклип на эту песню снят в древнем азербайджанском городе Ханкенди.

Ранее мы сообщали, что в Баку прошел праздник детского творчества ансамбля танца "Сяма".