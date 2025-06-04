В Баку прошел праздник детского творчества ансамбля танца "Сяма"

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт, приуроченный к Международному дню зашиты детей, организованное при поддержке Комитета по культуре Милли Меджлиса и Министерства культуры Азербайджана, сообщили Day.Az организаторы.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах и гимна Азербайджана.

В рамках программы ансамбль танца "Сяма", действующим при Доме культуры поселка Шувелан, представил серию национальных танцев народов мира.

Выступившая на мероприятии заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева отметила, что присутствие большого количества детей на таком культурном празднике наполняет ее сердце радостью и гордостью. Было подчеркнуто, что на всех освобожденных территориях Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева успешно продолжаются масштабные восстановительные работы. В этих процессах ключевую роль играет программа Великое возвращение, которая стремительно развивается и обретает практическое воплощение.

"Благодаря поддержке братских государств этот процесс идет еще более интенсивно. Сегодня в Физули уже функционирует школа, построенная Узбекистаном, в Агдаме - школа, заложенная Кыргызстаном, в Джебраиле - построенная Венгрией, а также действует Центр творчества, построенный Казахстаном. Все эти проекты - это инвестиции в будущее наших детей, это фундамент для их благополучной и достойной жизни", - отметила Гюнай Эфендиева.

Она поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии, особенно родителей, воспитавших таких ярких и талантливых детей.

Отдельно Гюнай Эфендиева отметила международный успех коллектива: "Недавно танцевальный ансамбль "Сяма" с большим успехом принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Национальному детскому празднику 23 апреля, организованных телеканалом TRT в Турции. Участники даже получили возможность лично встретиться с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это - большая честь и достижение для нас всех".

В завершение своей речи депутат пожелала коллективу "Сяма" дальнейших успехов в творческой деятельности.

Затем с благодарственным словом выступила руководитель ансамбля "Сяма" Сяма Нагиева, выразившая признательность всем участникам мероприятия за поддержку и внимание.

В завершение мероприятия участникам были вручены благодарственные дипломы.