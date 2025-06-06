В Азербайджане усилен режим работы железнодорожной инфраструктуры

В дни праздника Гурбан ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) работает в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЗАО на странице в Facebook.

Сообщается, что 5 июня в соответствии со спросом к маршруту Баку-Балакен было добавлено 8 дополнительных вагонов.

"Ночной поезд отправился в путь, имея в своем составе 13 вагонов, заполненных на 100 процентов (530 пассажиров).

Отметим, что по маршруту Баку-Балакан-Баку перевозится в среднем 110 пассажиров в одном направлении, в будние дни курсирует 5 вагонов.

Учитывая растущий спрос пассажиров, с 6 по 9 июня запланированы дополнительные рейсы по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку", - говорится в сообщении.