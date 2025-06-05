Азербайджан значительно нарастил экспорт в Швейцарию

Экспорт азербайджанских товаров в Швейцарию стремительно растет - всего за первые четыре месяца 2025 года было экспортировано в три раза больше продукции, чем годом ранее. Причем речь не о нефти: именно в сегменте ненефтяного экспорта Азербайджан демонстрирует уверенный прогресс и наращивает присутствие на европейских рынках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, в январе-апреле 2025 года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 100,5 миллиона долларов США. Это на 66,6 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2024 года - рост в три раза.

На долю Швейцарии в отчетном периоде пришлось 9,41% от общего ненефтяного экспорта Азербайджана. По этому показателю страна заняла четвертое место среди всех государств-партнеров, куда Баку поставляет продукцию вне сырьевого сектора.

Общий внешнеторговый оборот Азербайджана за январь-апрель 2025 года составил 16,917 миллиарда долларов, что на 3,3 миллиарда долларов или 24,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из этой суммы 8,785 миллиарда долларов пришлись на экспорт, что на 616,1 миллиона долларов (+7,5%) превышает показатели 2024 года. Импорт составил 8,133 миллиарда долларов, увеличившись на 2,7 миллиарда долларов (+48,8%).

Такой резкий рост импорта и стабильный рост экспорта говорят об оживлении внешнеэкономической деятельности страны и интересе международных рынков к азербайджанской продукции, особенно в ненефтяном секторе.

Ранее сообщалось, что Узбекистан значительно нарастил объем транзита через Азербайджан.