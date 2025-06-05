Какой будет штраф для продавцов ламп накаливания в Азербайджане?

Уже с января следующего года лампы накаливания окончательно исчезнут с прилавков магазинов и рынков Азербайджана. Их место займут более экономичные и безопасные LED-лампы, сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV.

Как пояснил глава сектора в Министерстве энергетики Али Салманлы, процесс перехода будет проходить поэтапно, с учетом специфики рынка и информирования населения. Основная цель - снижение энергопотребления и повышение уровня безопасности.

Хотя лампы накаливания и дешевле по цене, в долгосрочной перспективе они невыгодны, поскольку потребляют в разы больше электроэнергии, а также быстро выходят из строя.

Согласно решению, вступающему в силу с января 2026 года, штрафы будут применяться к предпринимателям, юридическим и должностным лицам, продолжающим продажу ламп накаливания. При этом рядовые граждане, использующие такие лампы в быту, штрафоваться не будут.

В настоящее время продолжается работа над определением механизма реализации запрета и органа, который будет уполномочен применять административные меры.

Таким образом, в ближайшие месяцы Азербайджан готовится к полному отказу от устаревших технологий освещения в пользу энергоэффективных решений, что, в конечном счете, положительно скажется на бюджете потребителей и экологии.

Ранее была раскрыта причина отказа Азербайджана от ламп накаливания.