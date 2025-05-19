Почему Азербайджан отказывается от ламп накаливания? - ПРИЧИНА - ВИДЕО
В Азербайджане вступает в силу запрет на ввоз, производство и продажу ламп накаливания мощностью от 60 Вт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, причина заключается в их высоком энергопотреблении и вреде для окружающей среды.
Согласно поправкам к закону "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", с 1 января 2026 года будет полностью запрещено использование ламп накаливания мощностью от 60 Вт. А с 1 июля 2026 года - и ламп мощностью от 25 до 60 Вт.
Эксперт по энергоэффективности Орхан Керимзаде отметил, что лампы накаливания не только освещают помещение, но и сильно нагреваются, расходуя лишнюю энергию. А светодиодные (LED) лампы потребляют значительно меньше электричества, служат дольше и в долгосрочной перспективе помогают сэкономить на коммунальных расходах, несмотря на более высокую стартовую цену.
"LED-лампы считаются более экологичными. Во всем мире при переходе на возобновляемые источники энергии именно они устанавливаются в системах освещения", - добавил эксперт.
Подробнее в видеосюжете:
Ранее в Азербайджане запретили импорт, производство и продажу ламп накаливания.
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