Cегодня день рождения выдающегося азербайджанского поэта Шахрияра

Сегодня исполняется 119 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Мухаммедгусейна Шахрияра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бессмертное наследие видного мастера слова по праву считается уникальной жемчужиной сокровищницы литературы Востока. Он считается основателем школы современной газели, самого распространенного и древнего жанра многовековой восточной поэзии.

Родился будущий поэт в 1906 году в Южном Азербайджане, в городе Тебриз, в семье адвоката. Первое образование получил в расположенной там же средней школе "Мотахари", а позже - в школе "Дар ул-Фунун" в Тегеране. Изучил также медицину в колледже, после чего отправился в Хорасан, где нашел работу в нотариусе "Нишапур", затем работал в банке "Кешаварзи". Первоначально он издавал свои стихи под псевдонимом Бехджат, но позже сменил его на Шахрияр.

Жизнь Шахрияра была полна горестей и лишений. После смерти отца все заботы о содержании большой семьи, состоящей из десяти человек, легли на его плечи. Поэт вынужден был трудиться с юных лет. И поэтому он хорошо был знаком с нуждами и заботами простого народа. Его стихи выражали мечты и чаяния простого народа. Больше всего причиняло боль Шахрияру то, что его Родина, родной народ были разделены на две части. Поэт сравнивал реку Араз с завесой между двумя братьями.

Одна из главных причин успеха Шахрияра в литературе заключалась в простоте изложения. Именно поэтому общественность находит его произведения знакомыми, понятными и эффективными.

Шахрияр был патриотом. Его стихотворение "Азербайджан" призывает народ к свободе, независимости и сплочению.

Поэма "Приветствие Гейдар-бабе", созданная на родном языке, благодаря своей искренности и национальному колориту пользуется огромной популярностью как в Южном, так и в Северном Азербайджане. В ней выражена тоска по родному очагу, олицетворяющему всю отчизну, боль разлуки и надежда на единение. Это произведение в то же время дало толчок развития в Южном Азербайджане литературы и в особенности поэзии на родном языке. Поэма была переведена на многие языки мира.

В 1979 году в Тегеране начал издаваться на азербайджанском языке журнал "Варлыг", окрыливший и воодушевивший мастера слова Шахрияра. Издателем и главным редактором журнала был хирург с мировым именем, историк, ученый-тюрколог доктор Джавад Хейат. Поэт, с большой радостью воспринявший выход первого номера журнала, вскоре и сам стал его сотрудником.

Умер Мухаммедгусейн Шахрияр в 1988 году. Похоронен в родном Тебризе в Мавзолее поэтов. Он стал последним поэтом, похороненным в этом мавзолее.

К 90-летию поэта в Азербайджане была выпущена почтовая марка, посвященная юбилею поэта. Также одна из центральных улиц Баку названа именем поэта.