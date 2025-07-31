Благодаря успешным выступлениям наших команд в текущих еврокубках Азербайджан поднялся на 28-е место в рейтинге УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам последних пяти сезонов в активе нашей страны 18,375 очка.

Благодаря победе "Карабаха" в ответном матче против "Шелбурна" (1:0) количество набранных нами очков в этом сезоне достигло 1,250.

В результате Азербайджан обогнал Россию в рейтинге УЕФА. У страны, которая уже четвертый сезон не участвует в еврокубках, 18,299 балла.