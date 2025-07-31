Полиция Стамбула устранила угрозу теракта на концерте Тимберлейка

Полиция Стамбула сообщила об устранении угрозы теракта на концерте Джастина Тимберлейка, который состоялся в среду. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве уточнили, что перед концертом артиста несколько террористических групп распространили информацию о запланированной террористической акции.

"В результате успешных и самоотверженных усилий управления полиции Стамбула была устранена угроза потенциального теракта, концертная площадка охранялась на самом высшем уровне", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мероприятие на стадионе Стамбульского университета сопровождалось тысячами сотрудников полиции, включая правоохранителей в штатском и антитеррористические отряды.

Визит Тимберлейка в Турцию стал первым за 11 лет. Перед началом выступления на входе на концертную площадку образовались толпы и задержки. В полиции уточнили, что причиной этому послужило введение мер предосторожности в виде дополнительных проверок.