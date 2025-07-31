Переговоры Израиля и Сирии: Баку стал ареной исторического сближения

После месяцев напряженности и серии вооруженных столкновений в южной Сирии, сопровождавшихся израильскими авиаударами и внутренними конфликтами между друзами и бедуинами, дипломатия вновь вышла на первый план. Сначала - закрытые консультации в Париже, теперь - основной этап: Израиль и Сирия готовятся к ключевому раунду переговоров, который состоится в столице Азербайджана, Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале Института исследования информационных войн Израиля.

"До настоящего момента сторонам удалось достигнуть хрупкого прекращения огня, а также провести серию предварительных встреч при посредничестве США и при участии высокопоставленных представителей обеих стран - министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера и главы МИД Сирии Хасана аш-Шибани. В Париже обсуждались базовые вопросы - демилитаризация приграничных регионов, статус друзской общины, механизмы мониторинга и восстановление дипломатических каналов. Однако теперь стороны переходят от разведки позиций к более предметному диалогу.

31 июля именно в Баку стартует, как считают в Иерусалиме, основной раунд переговоров, где может быть заложен фундамент для реального соглашения. Израильские официальные лица подчёркивают исключительное значение того, что переговоры подобного уровня проходят именно на азербайджанской площадке. В Иерусалиме считают, что это придаёт процессу "необходимую политическую опору" и повышает шансы на достижение реального прорыва", - говорится в материале.

Отмечается, что ещё до июльского раунда в Баку уже состоялась встреча между представителем сирийского правительства и израильскими военными и спецслужбоведами на фоне визита лидера Сирии Ахмада аш-Шараа в Азербайджан.

"Израиль представляли глава Оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк и сотрудники Совета нацбезопасности; с сирийской стороны присутствовали высокопоставленные представители временного правительства. Эта встреча стала первой прямой встречей между сторонами со сменой режима в Сирии. Обсуждалась военная активность Израиля в южной Сирии, потенциальная стабилизация региона и возможность возвращения к соглашению 1974 года

Немаловажную роль в этих контактах играет лично Президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам источников, близких к израильской делегации, Президент Ильхам Алиев сыграл активную посредническую роль, оказав серьёзную дипломатическую поддержку переговорам. Баку, обладая прочными отношениями как с Иерусалимом, так и с Дамаском, выступил нейтральной, но конструктивной стороной", - отмечается в материале.

Кроме того, подчеркивается, что в последние месяцы Азербайджан начал активно выстраивать двусторонние связи с новым сирийским руководством.

"Было заключено соглашение о поставках нефти, а также ведутся переговоры о восстановлении ряда экономических объектов на сирийской территории . Таким образом, Баку становится не просто площадкой, а - важным политико-экономическим связующим звеном. Израильская пресса и политические круги воспринимают эту динамику с осторожным оптимизмом. В Иерусалиме не исключают, что именно "азербайджанский вектор" может помочь сдвинуть переговоры с мёртвой точки и даже заложить основу для будущей нормализации отношений - пусть и ограниченной, но стабильной.

"Возможно, мы действительно впервые наблюдаем свет в конце туннеля - не как метафору надежды, а как признак реального сдвига в сторону диалога и взаимопонимания. Участие Азербайджана позволяет сторонам говорить о безопасности, экономике и суверенитете - без взаимных угроз и ультиматумов", - говорится в статье.

Отмечается, что если переговоры в Баку завершатся успешным подписанием рамочного соглашения по безопасности, это станет первым формальным документом между Израилем и Сирией с 1974 года.

"Главные темы - разоружение приграничных районов, гарантии безопасности для друзов, создание местных органов управления и международный мониторинг.

Таким образом, "бакинский формат" может стать прецедентом новой региональной дипломатии, в которой ключевую роль играют не сверхдержавы, а локальные посредники с практическим интересом к стабильности. И если процесс продолжится на той же основе, возможно, Ближний Восток увидит ещё один пример того, как бывшие враги могут, при поддержке стратегических союзников, прийти к взаимопониманию", - подчеркивается в материале.