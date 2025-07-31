Государственная служба трудовой инспекции обратилась к работодателям

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения обратилась к работодателям с призывом принять необходимые меры для защиты жизни и здоровья работников при температуре воздуха выше 41 градуса Цельсия, что является одной из основных их обязанностей.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, в соответствии с Трудовым кодексом, при таких погодных условиях выполнение любых видов работ на открытом воздухе и в рабочих помещениях, не оснащенных охлаждающим оборудованием, должно быть прекращено.

Работникам должны предоставляться перерывы с возможностью охлаждения, количество и продолжительность которых определяется на основе совместного решения работодателя и профсоюзной организации.

Эти перерывы включаются в рабочее время, а заработная плата за время перерыва выплачивается исходя из тарифной ставки работника.

При приостановлении работы компенсация за время простоя выплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, как если бы простой произошел не по вине работника.

Если условия труда позволяют, рабочий режим может быть организован таким образом, чтобы работа в жаркое время суток прерывалась (предоставлялся длительный перерыв), а рабочий день делился на части.