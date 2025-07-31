Объявлено время начала матча "Шкендия" - "Карабах"

Объявлено время начала первого матча "Карабаха" против северомакедонского клуба "Шкендия" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информация об этом опубликована на официальном сайте соперника.

Встреча, который состоится пятого августа на Национальной арене имени Тоше Проэски в Скопье, начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ответная игра пройдет 12 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.