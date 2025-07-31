Дональд Трамп намерен помиловать Пи Дидди

Президент США Дональд Трамп "всерьез рассматривает возможность" о помиловании Шона Комбса (он же - P.Diddy). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на инсайдера в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В администрации Трампа заявили, что обсуждение о помиловании превратилось из "очередной выходки президента в действенное мероприятие" после того, как в начале июля 2025 года Комбса частично признали виновным в сексуальном насилии.

В то же время Deadline сравнивает мир Трампа с американскими горками: любое высказывание президента остается под вопросом до тех пор, пока он не поставит свою подпись на официальном документе.

Как сообщают СМИ, с представителями в Белом доме разговаривали по вопросу о помиловании Комбса не защитники рэпера, а близкие люди. Они обращались к влиятельным лицам как с личными, так и с официальными беседами.