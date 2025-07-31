Министерству культуры поручены задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, в число задач министерства входит осуществление контроля за применением азербайджанского языка, соблюдением нормативных правовых актов об азербайджанском языке в соответствующей области, в том числе за соблюдением норм азербайджанского языка, и обеспечение развития азербайджанского языка, а также продвижение и пропаганда азербайджанской литературы за рубежом и зарубежной литературы в Азербайджанской Республике.