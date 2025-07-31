https://news.day.az/officialchronicle/1771252.html Министерству культуры поручены задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой - Указ Министерству культуры поручены задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Министерству культуры поручены задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой - Указ
Министерству культуры поручены задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, в число задач министерства входит осуществление контроля за применением азербайджанского языка, соблюдением нормативных правовых актов об азербайджанском языке в соответствующей области, в том числе за соблюдением норм азербайджанского языка, и обеспечение развития азербайджанского языка, а также продвижение и пропаганда азербайджанской литературы за рубежом и зарубежной литературы в Азербайджанской Республике.
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