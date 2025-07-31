Польский вратарь в "Габале"

После долгих поисков "Габале" удалось решить проблему с вратарем.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, "красно-черные" нашли голкипера в Польше.

Представитель региона, вернувшийся в Премьер-лигу в качестве чемпиона Первой лиги, пополнил свои ряды Кевином Комаром. С 22-летним вратарем подписан контракт сроком 1+1.

Он выступал за "Пущу" с 2022 года. Кевин разорвал контракт, истекающий следующим летом, чтобы перебраться в Азербайджан.

Отметим, что ранее "Габала" приобретала Айзека Амоа (бывший клуб "Атлетико Санлукеньо", Испания), Пауло Кимбилу (бывший клуб "Аль-Ахли", Бахрейн) и Адриэля Ба Луа (бывший клуб "Кан", Франция).