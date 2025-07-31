https://news.day.az/world/1771169.html Маск нашел, как избавиться от проблем голода, бедности и болезней Американский предприниматель Илон Маск нашел путь к решению проблем голода, бедности и болезней. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в соцсети X. "Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику", - заявил изобретатель.
Маск нашел, как избавиться от проблем голода, бедности и болезней
Американский предприниматель Илон Маск нашел путь к решению проблем голода, бедности и болезней.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в соцсети X.
"Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику", - заявил изобретатель.
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