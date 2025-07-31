Маск нашел, как избавиться от проблем голода, бедности и болезней

Американский предприниматель Илон Маск нашел путь к решению проблем голода, бедности и болезней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в соцсети X.

"Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику", - заявил изобретатель.