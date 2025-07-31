Автомобиль загорелся на дороге в Баку

В одном из легковых автомобилей, двигавшихся по вспомогательной дороге на аэропортском шоссе в Сабунчинском районе Баку, произошёл пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел, из-за того, что водители других транспортных средств замедляли движение, чтобы посмотреть на место происшествия, в направлении центра города образовалась пробка.

Для устранения затора полицейские принимают соответствующие меры.