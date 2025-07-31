https://news.day.az/incident/1771349.html Автомобиль загорелся на дороге в Баку - ФОТО В одном из легковых автомобилей, двигавшихся по вспомогательной дороге на аэропортском шоссе в Сабунчинском районе Баку, произошёл пожар.
Автомобиль загорелся на дороге в Баку - ФОТО
В одном из легковых автомобилей, двигавшихся по вспомогательной дороге на аэропортском шоссе в Сабунчинском районе Баку, произошёл пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интеллектуальный центр управления транспортом Министерства внутренних дел, из-за того, что водители других транспортных средств замедляли движение, чтобы посмотреть на место происшествия, в направлении центра города образовалась пробка.
Для устранения затора полицейские принимают соответствующие меры.
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