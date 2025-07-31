https://news.day.az/economy/1771334.html Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az. "Прошла встреча с временным поверенным США в Азербайджане Эми Карлон.
Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору
Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору.
Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.
"Прошла встреча с временным поверенным США в Азербайджане Эми Карлон. Мы обсудили вопросы транспорта, развитие Среднего коридора и перспективы перевозок в этом направлении. В то же время мы обменялись мнениями по вопросам телекоммуникаций, кибербезопасности, искусственного интеллекта, наращивания кадрового потенциала и дальнейшего сотрудничества с американскими компаниями", - говорится в публикации.
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