Увеличено число заместителей директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменениях, внесенных указом Президента Ильхама Алиева в "Устав Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".

Согласно поправке, у исполнительного директора Службы теперь будет три заместителя, тогда как ранее был только один.

Руководство текущей деятельностью Службы осуществляет исполнительный директор, который назначается на должность и освобождается от должности Советом. У исполнительного директора есть три заместителя, которые по его представлению назначаются на должность и освобождаются от должности Советом.