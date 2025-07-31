Автокатастрофа в Физули

В селе Алыханлы Физулинского районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az, грузовик под управлением Агиля Рахманлы столкнулся с эвакуатором, принадлежащим Шамистану Аббасову.

Сообщается, что в результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

По данному делу начато расследование.