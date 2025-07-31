https://news.day.az/society/1771314.html Автокатастрофа в Физули - грузовик столкнулся с эвакуатором В селе Алыханлы Физулинского районе произошло ДТП. Как передает Day.Az, грузовик под управлением Агиля Рахманлы столкнулся с эвакуатором, принадлежащим Шамистану Аббасову. Сообщается, что в результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести. По данному делу начато расследование.
Автокатастрофа в Физули - грузовик столкнулся с эвакуатором
В селе Алыханлы Физулинского районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az, грузовик под управлением Агиля Рахманлы столкнулся с эвакуатором, принадлежащим Шамистану Аббасову.
Сообщается, что в результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
По данному делу начато расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре