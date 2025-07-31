Месси собирается продлить контракт с "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" до конца 2028 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналист Хави Кампос в подкасте Tot Costa.

По информации источника, о новом соглашении будет объявлено в ближайшие недели. Отмечается, что аргентинец намерен выступить на чемпионате мира - 2026 и Кубке Америки - 2028.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).