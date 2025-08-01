Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа

Индия отказалась покупать у США истребители F-35 и другую военную технику, что было ключевым требованием американского президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что, несмотря на то, что правительство премьера Индии Нарендры Моди рассматривает возможность увеличения закупок товаров из США, оно вряд ли будет приобретать дополнительное американское оборонное оборудование.

Издание подчеркивает, что Трамп предлагал Моди купить истребители в рамках визита премьера Индии в Белый дом, но Нью-Дели заинтересован в совместной разработке и производстве оборонной техники внутри страны.