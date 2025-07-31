Автор: Акпер Гасанов

В армянском информационном пространстве наблюдается очередное расхождение между двумя точками зрения по одному и тому же вопросу - официальной позицией президента Армении Ваагна Хачатуряна и заявлением бывшего посла Армении в США Григора Ованнисяна, опубликованным в американской газете The Washington Times. Причем, эти два подхода к вопросу региональной интеграции и урегулированию армяно-азербайджанских отношений не просто различны - они диаметрально противоположны по своей сути и стратегическим целям.

Итак, президент Армении Ваагн Хачатурян, выступая по поводу Зангезурского коридора, озвучил крайне важную и реалистичную мысль: 43 километра транспортного маршрута в Сюникской области могут стать "воротами" к будущему развитию Армении. В его заявлении чувствуется прагматизм, понимание реалий региона и необходимость интеграции в экономическую архитектуру Южного Кавказа.

Это голос трезвомыслящего армянского политика, который, пусть и осторожно, но признает важность коммуникационных решений для выхода Армении из геополитического и экономического тупика, в котором она оказалась за последние десятилетия. Что, кстати, меня лично вовсе не удивляет. Ведь я, будучи в Армении, имел возможность наблюдать Ваагна Хачатуряна, что называется в деле.

Он тогда был политиком, находившимся в оппозиции к "карабахскому клану", что имел в Армении, казалось бы, огромную власть. Хачатурян считался человеком из окружения экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна. И он, особо замечу, не был "замаран кровью", что в Первую Карабахскую войну, что в 44-дневную войну. Да и в целом, он никогда не озвучивал откровенно азербайджанофобских заявлений. Так что его нынешняя позиция по Зангезурскому коридору не должна никого в нашей стране удивлять.

А вот на противоположном полюсе - заявление экс-посла Армении в США Григора Ованнисяна. Его текст буквально пропитан духом недоверия, подозрительности и агрессии. Он рисует Азербайджан как страну, одержимую территориальными амбициями и стремлением к ревизионизму. Он утверждает, что требование Азербайджана о "сухопутном мосте" к Нахчывану якобы нарушает суверенитет Армении и ставит под угрозу международные нормы.

Это заявление - образцовая демагогия, направленная не на разрешение, а на консервацию конфликта, который Азербайджан успешно решил военно-политическим путем, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность. В чем заключается подмена понятий, к которой прибегает Григор Ованнисян? В первую очередь, следует отметить, что Азербайджан никогда не требовал передачи территории Армении.

Речь шла исключительно о разблокировке коммуникаций - пункт, четко прописанный в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанном действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В этом документе указывается, что должна быть обеспечена безопасная транспортная связь между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Ни о каком экстерриториальном статусе речи не идёт.

Так что, позиция Азербайджана - это не ультиматум, а реализация согласованных положений. Однако реваншистские круги в Армении, к которым можно отнести и господина Ованнисяна, систематически искажают суть официально подписанных трехсторонних договоренностей, пытаясь выдать обычный транзит за акт агрессии. Это делается исключительно на радость реваншистским силам, которые периодически пытаются напоминать о себе за счет озвучивания антиазербайджанской риторики.

Сторонник этой, откровенно примитивной, позиции не понимают, что Азербайджан далеко не в безвыходном положении. Через территорию Ирана уже идет альтернатива - коридор Астара-Нахчыван. В рамках азербайджано-иранского сотрудничества реализуется проект Зангилан-Нахчыван через территорию Ирана. Это более длинный и затратный маршрут, но он существует и развивается. И это еще одно доказательство того, что Азербайджан не прибегает к шантажу или угрозам, а гибко адаптируется к реалиям, предлагая многовекторные решения.

Совсем иную модель поведения избрали армянские "реваншисты". Они считают, что компромиссы во имя достижения прочного мира в регионе - это "предательство". Именно эта риторика привела Армению к военно-политическому фиаско в ходе 44-дневной войны и после. Эта же позиция армянских "реваншистов" привела Армению к самоизоляции и обретению ею статуса "регионального тупика".

Международное сообщество, включая США, Европейский союз, Турцию и Китай, давно пришло к пониманию, что Южный Кавказ должен быть зоной транспортной связности, а не этнополитических барьеров. Так что Армения сегодня стоит перед историческим выбором - либо окончательно замкнуться в риторике обиженного изгоя, либо принять вызов времени и включиться в региональные процессы. Заявление президента Хачатуряна - это осторожная, но верная попытка выбрать второй путь.

Да, в интересах самой Армении - отмежеваться от "реваншистов" вроде Ованнисяна, прекратить искать угрозу там, где предлагают сотрудничество, и перестать видеть в каждом азербайджанском предложении "угрозу суверенитету". Армения может выиграть от этого диалога больше, чем кто-либо. Но только если сама захочет выйти из ловушки собственного прошлого.