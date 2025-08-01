Водные ресурсы Карабаха способны генерировать до 500 МВт энергии

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана выявлен гидроэнергетический потенциал в 500 МВт.

Об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, передает Day.Az.

Он рассказал о потенциале "зеленой" энергии Азербайджана на освобожденных территориях и реализуемых в этих рамках проектах.

"Наши освобожденные территории, а также Нахчыванская Автономная Республика объявлены "зонами зеленой энергии". Концепция и план мероприятий по Карабаху и Восточному Зангезуру уже готовы и утверждены, и мы уже можем говорить об их реализации. Азербайджан в рамках председательства на COP29 выдвинул инициативу, связанную с "зелеными зонами", и многие страны поддержали эту инициативу. Мы воспринимаемся как страна, которая идет в авангарде этой инициативы. Главный показатель зоны "зеленой энергии" означает, что каждый киловатт-час (кВтч) электроэнергии, потребляемой там, поступает из "зеленых" источников.

На освобожденных от оккупации территориях имеется достаточный ресурс для достижения этой цели. Цель состоит в том, чтобы на этих территориях был использован гидроэнергетический потенциал в объеме порядка 500 мегаватт. Потому что там достаточно горных рек, что увеличивает гидроэнергетические возможности. В то же время, если к этому добавить электроэнергию, вырабатываемую нашей частью гидроэлектростанций (ГЭС) "Худаферин" и "Гыз Галасы", то уже сейчас можно увидеть, что гидропотенциал достаточно велик, и принимаются меры для его полного использования", - сказал он.

Кроме того, как отметил глава агентства, значительные ресурсы солнечной энергии сосредоточены в Джебраильском и Зангиланском районах, а ветровой - в Кяльбаджарско-Лачинской зоне. В целом, потенциал возобновляемых источников энергии в этих районах значительно превышает внутренние потребности регионов.

"Вырабатываемая здесь энергия будет интегрирована в единую энергосистему страны. Поскольку в эту систему входят и другие электростанции, можно ожидать, что часть этого потенциала будет направлена на экспорт", - добавил Дж.Абдуллаев.