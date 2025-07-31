Пострадавший от армянской мины сотрудник AzTV выступил в суде

31 июля потерпевший Эмин Мамедов, давший показания в ходе судебного процесса в Бакинском военном суде, заявил, что он как сотрудник АзТВ был командирован для съемок в Кяльбаджар. 4 июня 2021 года на дороге, по которой передвигался автомобиль, где находились он и еще несколько человек, в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района произошел разрыв противотанковой мины, установленной вооруженными силами Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он рассказал, что в результате разрыва мины погибли оператор АзТВ Сирадж Абышов, корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя административного территориального округа по селу Сусузлуг Исполнительной власти Кяльбаджарского района Ариф Алиев, а четыре человека, включая его самого, получили телесные повреждения.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Э.Мамедов отметил, что дорога, на которой произошел инцидент, ранее использовалась. "Я считаю, что мина была установлена позже в результате диверсии", - добавил он.

Потерпевший также ответил на вопросы обвиняемых.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.