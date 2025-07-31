Пользователю Telegram предложили $25 млн за его аккаунт из-за никнейма

Пользователь, купивший аккаунт с названием crypto за $350 тыс. 2,5 года назад, получил накануне предложение о его продаже за $25 млн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Один из первых пользователей TON купил имя пользователя @crypto в Telegram за $350 тыс. 2,5 года назад и недавно получил предложение за $25 млн.", - написал он в своем Telegram-канале.

Пользователь отметил, что он и дальше заинтересован в покупке аккаунтов с уникальными именами в мессенджере. "Если их (аккаунты с уникальными именами - прим. ТАСС) невозможно у меня отнять, я хочу их все", - сообщил пользователь, его слова приводятся в Telegram-канале Дурова.