Жители Баку высоко оценили новый Центральный парк на месте «Советской»

Снос в столице территории, известной как "Советская", начался в 2013 году. После завершения длительных работ по сносу на этой территории, с августа 2016 года был реализован масштабный проект реконструкции. В рамках этого проекта были построены новые дороги, расширены существующие улицы и проведен ремонт. В то же время для озеленения квартала были проведены обширные работы по благоустройству, заложены парки и зеленые зоны.

Day.Az со ссылкой на Trend сообщает, что одним из самых важных из проектов, реализованных на этой территории, является именно Центральный парк. Первая часть Центрального парка была сдана в эксплуатацию 22 мая 2019 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Открытие второй части парка состоялось 30 декабря 2022 года, а третьей - 7 ноября прошлого года.

С целью обеспечения удобного передвижения людей в этом уголке отдыха созданы подземные и надземные пешеходные переходы. Они построены на пересечении улиц Наримана Нариманова, Мирзааги Алиева и Абдуллы Шаига. На территории созданы 7 площадок для отдыха и игр, рассчитанных на людей всех возрастных групп. Здесь установлены оборудование для игры в шахматы, нарды, спортивные сооружения, а для детей - качели, создана футбольная площадка.

На территории парка созданы 9 фонтанов. Установлены современная система освещения и камеры безопасности для управления инфраструктурой из единого центра. Посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников. В парке применен капельный метод орошения растений на площади более 6,5 квадратных километра. Кроме того, здесь проложены дренажные линии. На территории парка между улицей Мирзааги Алиева и мечетью Тезепир построена автомобильная стоянка на 347 мест, отвечающая современным стандартам.

Горожане поделились своими впечатлениями о новом парке.

Жительница Баку Егяна Гарашова отметила, что очень рада открытию и расширению таких парков.

"Благодарю Президента Ильхама Алиева и всех, кто приложил для этого усилия. Здесь создана прекрасная площадка для отдыха. Хотелось бы пожелать, чтобы количество таких парков только росло", - сказала она.

Житель Баку Мурад Джафаров отметил, что расширение парков - очень важный шаг.

"Создание этого парка добавило красоты городу, а его расширение сделает город еще красивее. Мы с друзьями часто приезжаем в этот парк, проводим здесь досуг. Это прекрасное место как для молодежи, так и для детей", - сказал он.

По словам жителя столицы Гадира Дадашова, расширение парков полезно как для молодежи, так и для пожилых людей.

"Можно ежедневно прогуливаться здесь на свежем воздухе. Дети вместе с родителями тоже могут проводить время здесь, в более комфортной обстановке", - сказал он.

Жительница Баку Егяна Орханбейли отметила важность наличия парков для нашей экологии.

"Это очень нужный шаг, люди приходят сюда отдыхать. Я живу в этом районе много лет, и есть большая разница между прошлым состоянием территории и настоящим. Это прекрасная инициатива, такие парки открываются по всему городу и создают приятную атмосферу", - сказала она.

Жительница города Нигяр сказала, что чем больше парков, тем лучше.

"Летние месяцы очень жаркие, и если деревьев много, то и тени больше. Это место также приятно и безопасно для детей. Здесь они могут хорошо провести время", - отметила она.

Жительница Баку Сема Хазиева сказала, что досуг в парках помогает отдохнуть от городской суеты

"Парки очень хороши и с точки зрения возможности общения друг с другом. Мы с друзьями приходим сюда, чтобы провести здесь время - общаемся на свежем воздухе, читаем книги", - добавила она.

Отметим, что создание Центрального парка наглядно демонстрирует, что "зеленая" трансформация Баку не случайна. Это тщательно подготовленный и целенаправленный проект. Раньше люди измеряли развитие города возведением высоких и современных зданий. Однако со временем это мышление изменилось, и теперь развитие города оценивается не только по его физической инфраструктуре, но и по формированию как "дышащего" пространства в гармонии с природой. Центральный парк станет символом нового для Баку этапа развития, служа комфорту и эстетическим потребностям горожан.