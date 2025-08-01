https://news.day.az/society/1771392.html В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП, есть погибший и раненые В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, у села Навахи Гаджигабульского района. В результате столкновения машины скорой помощи с металлическим ограждением один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в Ширванскую больницу.
В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП, есть погибший и раненые
В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, у села Навахи Гаджигабульского района.
В результате столкновения машины скорой помощи с металлическим ограждением один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в Ширванскую больницу.
По данному факту проводится расследование.
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