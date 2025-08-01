В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП,

В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, у села Навахи Гаджигабульского района.

В результате столкновения машины скорой помощи с металлическим ограждением один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в Ширванскую больницу.

По данному факту проводится расследование.