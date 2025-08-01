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В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП, есть погибший и раненые

В Гаджигабуле карета скорой помощи попала в ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, у села Навахи Гаджигабульского района. В результате столкновения машины скорой помощи с металлическим ограждением один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в Ширванскую больницу.