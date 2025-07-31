В Саудовской Аравии рухнул аттракцион вместе с людьми

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион вместе с людьми.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Минимум 23 человека получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. 

Представляем вашему вниманию данное видео: