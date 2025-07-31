https://news.day.az/world/1771277.html В Саудовской Аравии рухнул аттракцион вместе с людьми - ВИДЕО В Саудовской Аравии рухнул аттракцион вместе с людьми. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Минимум 23 человека получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Саудовской Аравии рухнул аттракцион вместе с людьми - ВИДЕО
В Саудовской Аравии рухнул аттракцион вместе с людьми.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Минимум 23 человека получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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