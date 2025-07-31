Ара Абрамян соскучился по Карапетяну

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Долго глава армян России Ара Абрамян делал вид, что ни во что не вмешивается. Пока в Ереване у него не начали отжимать имущество. И Ара вскипел благородным гневом и делает вид, что готов лезть на ринг.

Вся эта сидящая на миллиардах российско-армянская братия встала против Никола Пашиняна. Кто поумнее, "борются" на расстоянии, кто поглупее - сидят за решеткой в Ереване или Баку. Ара Абрамян, похоже, из первых и предпочитает, так сказать, бесконтактный бокс. Примеры Варданяна с Карапетяном его не вдохновляют. Поэтому, как бы он не был взбешен отобранной у него землей, участвовать в политических процессах в Армении он не собирается. Он так и заявил журналистам - в выборах, мол, принимать участия не собираюсь. Еще бы... Вряд ли он рискнет хотя бы нос высунуть из самолета в ереванском аэропорту.

Абрамян собирается использовать "все свои возможности, чтобы помочь объединению здоровых сил, способных последовательно и с любовью к Родине использовать имеющийся экономический и человеческий потенциал". Как, сидя в Москве, Ара намерен использовать имеющийся в Армении человеческий и экономический потенциал? Или он имеет в виду потенциал российский?

Недавно Ару сильно обидели. Антикоррупционный суд Армении конфисковал у главы Союза армян России участок возле здания бывшего "Детского мира" в Ереване. Земельный участок площадью 2860 кв. м был конфискован у компании "Согласие-Армения", принадлежащей Абрамяну, и передан в собственность ереванской общины. Суд признал регистрацию права собственности на участок недействительной. Очень грустная история.

Но у Абрамяна в армянской столице имеется и другое имущество. Несколько лет назад армянские СМИ с возмущением писали об уродующем центр города долгострое, ведущемся Абрамяном, о купленном им здании центрального универмага и прочем. Почему Ара не завершил свои проекты, армянские медиа понять не смогли. Была версия, что он обеднел после того, как вложил миллиард долларов в Ливию во времена Каддафи. Когда Каддафи был казнен, Ара с грустью констатировал: "Каддафи потерял страну, я - деньги". Да уж, миллиард долларов, выброшенных на ветер, это вам не недостроенные дома и не нереализованные обещания, данные Армении.

Теперь этот неудачник, потерявший миллиард по жадности (Каддафи, как пишут, обещал инвесторам гигантские доходы), собирается привлечь какие-то возможности на борьбу с Николом Пашиняном, который отобрал у него две тысячи квадратных метров в Ереване.

Кстати, у Ары Абрамяна уже был опыт попытки участия в выборах в Армении. В 2021 году, на волне народного недовольства поражением в войне многие серые элементы рассчитывали сместить Пашиняна без революции, надеясь на голоса избирателей. Ара тоже прискакал в Ереван, приготовившись скупать голоса. "Действующая власть в Армении должна уйти", - раздавал он грозные комментарии журналистам. Ради такого дела Ара даже сколотил себе партию, стащив название у российского аналога - "Наш дом - Армения". При этом Ара утверждал, что совершенно не хочет быть премьером или депутатом, а участвует в выборах просто из спортивного интереса.

Чем закончились те выборы, всем известно. Провалом оппозиции и набежавших на, пардон, "падаль, "гастролеров вроде Ары Абрамяна.

Теперь глава армян России снова собрался "спасать Армению". Только в этот раз он будет делать это, удобно сидя перед компьютером в комфортной московской квартире. Имущество в России у него пока не отбирают. На фоне конфликта с Азербайджаном армянство стало для Москвы лучшим другом. Вон, как пишут СМИ, Армения даже нарастила экспорт в РФ овощей и фруктов. Наверное, взамен "забаненным" азербайджанским фруктам и овощам.

Ара Абрамян видимо соскучился по Самвелу Карапетяну. Если вдруг решит приехать в Армению, то сядет там ровно так же, как и Карапетян. Но, конечно, Ара Абрамян тоже думает только о своем имуществе в Ереване, боясь потерять его так же, как миллиард в Ливии.