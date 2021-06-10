Ара Абрамян

На армянском политическом небосклоне зажглась новая "звезда". В борьбу за власть вступил лидер союза армян России, видный российский предприниматель и миллиардер Ара Аршавирович Абрамян.

Обладатель российского и армянского паспортов, владелец прибыльного бриллиантового бизнеса в России, а также "заводов, газет, пароходов" решил, что лучше быть первым парнем на "деревне", чем рядовым российским миллиардером, которого в любой момент могут пригласить компетентные органы и задать вопросы о происхождении его баснословного состояния.

Вернувшись на историческую родину, А. Абрамян создал собственную политическую партию под названием "Наш Дом - Армения", над названием которой долго заморачиваться не стал, благо в своё время состоял в партии с похожим названием в России. Далее вступил в предвыборный союз с партией "Альянс", во главе с неким Тиграном Уриханяном, которому в случае победы обещал пост премьер-министра, хотя особой популярностью этот политик в стране и не пользуется.

Возвращение А. Абрамяна домой большинством армянских политиков было воспринято с беспокойством и с трудом скрываемым недовольством. Ара Аршавирович человек не бедный, денег на выборы и подкуп жалеть не будет, да и его связи с московской элитой всем известны.

Те, кто сегодня в Армении построили свои программы и предвыборные компании на обещаниях укрепить связи с Россией, ОДКБ и ЕАЭС были неприятно удивлены, что этот новый "троянский конь" так внезапно вторгся в их "крепость" и возможно отберёт голоса избирателей, на которых они так надеялись.

А. Абрамян в российском бизнесе фигура однозначно неординарная, со связями на высоком уровне, да и в мире довольно известная, особенно среди торговцев "кровавыми" алмазами в Африке, с которыми он наладил довольно тесные связи, превращая эти алмазы в бриллианты на своих фабриках.

Родившись в 1957 году в армянской глубинке в деревне Малишка (ныне Ехегнадзорского района), которое было ближе к городу Нахичевани, чем к городу Еревану.

А. Абрамян после школы поступил в один из самых коррумпированных учебных заведений Армении Советского времени, на факультет экономики в третьеразрядный Ереванский сельскохозяйственный институт, который особо отличался подготовкой специалистов для теневой экономики так называемых цеховиков, где можно было не учиться, а постигать на практике премудрости советской нелегальной экономики.

Успешно завершив свое образование, Ара Аршавирович отправился претворять в жизнь уроки своих "учителей" в армянское объединение "Нейрон" - оборонное предприятие Министерства электронной промышленности СССР (прямая связь между сельским хозяйством и электроникой явно прослеживается), где прошёл путь от инженера- экономиста до генерального директора.

Время было уже перестроечное, оборонка мало кого интересовала, работал принцип "что можешь возьми", так что первые свои "честно" заработанные деньги пришли с распила объектов оборонного сектора СССР.

А. Абрамян времени даром не терял. Благодаря щедрым дарам Армении в виде коньяка и фруктов, оброс связями в Москве и в результате удачной женитьбы, используя влиятельного тестя, перебрался из провинциального Еревана в столицу Советского Союза на должность заместителя начальника Управления Министерства.

Увы, долго занимать высокий кабинет не пришлось. Вначале ликвидировали само министерство, затем рухнул Союз. Но набранный опыт, высокие связи и заработанные деньги, позволили Абрамяну создать собственное дело в лице компании "КОМЭКС", ставшей одним из главных подрядчиков преемника упразднённого министерства- Российской госкомпании "Электроника".

Умение А. Абрамяна использовать государственные ресурсы в личных целях зародилось ещё тогда, когда в Армении на "Нейроне" им и его партнёрами по "цеху" был налажен нелегальный выпуск столь востребованных тогда товаров народного потребления из украденного сырья.

Таким образом, успешный советский "красный" директор, став не менее успешным российском бизнесменом, немедленно использовал свой опыт для того, чтобы внедрить традиционные схемы по распилу госсредств, что ему и удалось, став официальным миллионером.

Понимая, что на российской электронике особенно много не заработаешь, А. Абрамян устремил свой взгляд на выгодный алмазный бизнес и вскоре стал владельцем приисков в "солнечной" Якутии.

Параллельно с этим созданные им компании вскоре стали владельцами доходной недвижимости в Москве и получили крупные госзаказы на ремонт правительственных зданий.

Состояние А. Абрамяна и членов его семьи в конце 90х росло с каждым днём. При этом рост его благосостояния способствовал завязыванию выгодных связей с высокопоставленными московскими чиновниками, которые дали зелёный свет щедрому провинциальному нуворишу.

Добившись статуса официального миллионера, Ара Аршавирович принял не менее "историческое" решение, создав в 2000 году союз армян России, который объединил не только влиятельную армянскую диаспору, но и открыл ему двери в самые высокие кабинеты в Москве, как лидеру армянской общины.

Став лидером российской армянской диаспоры, он превратился в нового "крестного отца", который карал и миловал по своему усмотрению.

Немногим известна специфика бриллиантового бизнеса, одного из самых доходных, при этом одним из самых криминальных в мире.

А. Абрамян за короткий срок стал одним из главных алмазных "королей" Африки, устранив многих конкурентов. Не долго думая и заработав огромные деньги на нелегальных брилликах, А. Абрамян угрохал почти 1 миллиард долларов в Ливию, где М. Каддафи обещал сверх прибыли инвесторам.

Но тут впервые удачливый бизнесмен промахнулся. Вложив огромные деньги он никак не мог предположить, что "брат" Муаммар, "король королей, президент президентов Африки", будет вскоре свергнут в результате революции, а вложенные деньги сгорят в огне Гражданской войны.

Погорев на миллиард баксов, А. Абрамян стал намного осторожнее и сосредоточил свою деятельность в основном на России. Используя свою организацию и связи, стал "крышевать" армянских предпринимателей, начиная от крупных бизнесменов до мелких продавцов фруктов на базаре.

Такая "общественная" деятельность новоявленного "пахана" не пришлась по душе всем российским армянам, у которых за негласное покровительство частенько отнимали собственность и средства в пользу компаний А. Абрамяна и членов его семьи (которые по слухам, на всякий случай, имеют и гражданство конкурирующей сверхдержавы, несмотря на публичные клятвы в вечной верности России).

Не даром многочисленные фирмы А. Абрамяна оформлены на его супругу и любимых чад .

Дело дошло до того, что столкнулись лбами два крупнейших армянских миллиардера России-А. Абрамян и владелец группы компаний "Ташир" С. Карапетян, а камнем преткновения явился известный московский грузинский ресторан "Арагви", который они не поделили.

А. Абрамян всегда мечтал о политическом прикрытии своей деятельности. Большие деньги позволили ему стать довольно влиятельным общественным деятелем в России, стать Послом Доброй воли ЮНЕСКО, членом всевозможных форумов и советов при высоких российских инстанциях.

Но все это было не то, ему нужна была политическая власть, которой в России добиться не удавалось. Несмотря на то, что в Армении ему удалось сделать за бабки одного из своих братьев вначале высокопоставленным чиновником, а затем депутатом Парламента, значительным влияния на внутриполитическую жизнь страны получить не удавалось.

Все желали получить деньги, но плясать под дудку московского олигарха не хотели. Созданный им союз армян, идеологией которого стала пещерная туркофобия, очень скоро превратился в аналог такой мафиозной семьи, где на собранные деньги "общака" решались многие вопросы, далекие от целей провозглашенных в уставе организации.

Очень часто функционеры организации вмешивались в хозяйственные дела, всевозможные разборки, занимались отбором собственности, помогали гражданам Армении в нелегальной иммиграции и легализации в России. Дело дошло до того, что в июле 2020 года, когда в разгар боёв в Товузском районе Азербайджана, азербайджанские владельцы огромного Московского продовольственного рынка "FOOD CITY" отказались брать армянские абрикосы на продажу, активисты А. Абрамяна пытались в лучших традициях рэкетиров наехать на них, но получили соответствующий отпор, в результате чего пришлось раздавать в Москве абрикосы даром.

Все бы шло своим чередом, но к власти в Армении пришёл революционер Н. Пашинян, который не скрывал своих прозападных симпатий. Поэтому такие советчики как А. Абрамян оказались ему не нужны, да и общаться после Московской элиты и богемы с бывшим редактором малолитражной газеты было довольно не комфортно.

Ждать пришлось не долго. Началась вторая Карабахская война и А. Абрамян оказался срочно востребованным на исторической родине. Политические разногласия с правящими армянскими элитами не мешали А. Абрамяну спонсировать сепаратистов, хотя дальше небольших проектов с громкой пиар компанией он не шёл.

Совместно с другими богатыми представителями армянской диаспоры в России, отметился на оплате нелегальных поставок оружия в Армению, говорят (информация требует подтверждения), что именно на деньги союза армян России армянской армии были поставлены неучтенные образцы высокоточного оружия, использованные в ходе войны.

С первых дней войны, А. Абрамян понял, что его час пробил и есть возможность стать неофициальным хозяином маленькой горной республики. Не долго думая, А. Абрамян сделал громкое заявление от имени союза армян России о готовности 20000 российских армян отправиться на фронт воевать против Азербайджана в качестве добровольцев. Правда тут же получил окрик сверху, что незачем гражданам России, вне зависимости от национальности, участвовать в конфликте между другими странами, так как все это попахивает уголовной статьей за наёмничество.

Попытки отправить военное оборудование на грузовиках через Грузию тоже провалились, товар застрял и через несколько месяцев был возвращён обратно.

А. Абрамяну остались только истерические крики и антиазербайджанская пропаганда в подконтрольных средствах массовой информации, ну и это скоро сошло на нет, так как руководство России не было заинтересовано в разжигании межнациональных конфликтов на своей территории.

Как только стихли пушки и было подписано трёхстороннее Заявления от 10 ноября 2020 года, А. Абрамян бросился в бой за власть в Армении, не долго думая развязав открытую войну против Н. Пашиняна и его команды, обвинив в предательстве и измене.

Досталось и предшественникам в лице всех бывших президентов Армении: Л. Тер-Петросяну, Р. Кочаряну, С. Саргсяну, которых он обвинил в бездарности и отходу от традиционной дружбы и союзничества с Россией, провозгласив себя единственным оплотом стратегического союзника.

Набравшись наглости, А. Абрамян разразился неким обвинительным письмом в адрес руководства Азербайджана, явно написанным не им самим (учитывая не совсем свободное владение государственным языком второй родины), в котором попытался учить каким должна быть победившая сторона.

Воспользовавшись острым внутриполитическим кризисом и предстоящими внеочередными выборами, А. Абрамян готов прибрать к рукам Армению, сделав из неё территориальный придаток к своей бизнес империи. Ара Аршавировичу надоело кормить никчемных армянских политиков, которых ничего, кроме его денег больше не интересует.

Реваншистские призывы А. Абрамяна показывают на то, что он против позиции российского руководства относительно окончательного урегулирования затухающего конфликта. Хотя официально на словах демонстрирует свою пророссийскую позицию и якобы близость к российскому руководству, чем он постоянно кичится.

Так что, А. Абрамян похож на "троянского коня", внутри которого его алчность, зависть и амбициозность перемешались с провинциальным мещанством и недостатком образования и культуры, которое ни за какие деньги не купишь. То, что денег у него немерено, поможет купить часть мест в армянском парламенте.

Купить можно многое, но стать реальным лидером страны во имя процветания и благосостояния армянского народа, вряд ли у него получится.

Давая несбыточные обещания армянскому народу вернуть утраченные территории, А . Абрамян блефует, так как в реалии ему нужно завладеть политической властью и легализовать личный статус в качестве политика, обезопасив свои капиталы на случай непредвиденных обстоятельств.

Предложенные Президентом Ильхамом Алиевым мирные инициативы, направленные на создание в регионе зоны мира и стабильности, являются единственным путём выхода Армении из сложившейся ситуации, в противном случае страна окончательно скатиться в пропасть. Кто бы не победил на выборах в Армении, политик или коалиция, они должны знать, что отвергая мирные инициативы Азербайджана, обрекают страну на катастрофу и гибель.

Пярвин Мирзазаде