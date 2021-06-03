Ара Абрамян и загадка о петухе

Наверняка, многие из нас, будучи детьми в садике или в начальных классах, пытались найти ответ на головоломку "Кто больше всех кричит, а меньше всех делает?" Детская загадка о петухе на самом деле имеет глубокий смысл. Ведь в реальной жизни очень часто встречаются люди с такой характеристикой.

Одним из таких "петухов" по праву может называться председатель Союза армян России Ара Абрамян. С самого начала своей неприглядной политической карьеры Абрамян позиционировал себя в качестве ярого армянского патриота-националиста. Вновь взявшись за старое, Ара Аршавирович отметился высказыванием, которым переплюнул даже самых заядлых реваншистов.

"Карабах никогда не был в составе Азербайджана. Безусловно, Турция и Азербайджан вместе оказались сильнее и захватили его часть, но Армения в один прекрасный день вернет эти территории. Карабах не останется в руках Азербайджана. Мы обратимся в международные суды, мы добьемся того, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за последствия войны, за военные преступления, за нарушение всех норм международного права...Азербайджанский народ сегодня находится в эйфории, но она же сыграет с ним злую шутку", - с пеной во рту прокричал Абрамян на площадке армянских СМИ.

Видимо, уровень образования Абрамяна находится ниже плинтуса - он не знает по независимым источникам, что в период СССР Нагорный Карабах находился в составе Азербайджана на правах автономии. Когда же армяне начали оспаривать принадлежность Карабаха, советское руководство поставило крест на экспансионистских мечтах соседей. Так, в июле 1921 года Кавказское Бюро ЦК Российской Коммунистической Партии (большевиков) приняло следующее постановление:

"Принимая во внимание необходимость национального примирения между мусульманами и армянами, важность экономических связей Верхнего и Нижнего Карабаха и постоянные связи Верхнего Карабаха с Азербайджаном, оставить Нагорный Карабах в пределах Азербайджанской Советской Социалистической Республики и дать Нагорному Карабаху широкую автономию с административным центром - городом Шушой".

Шах и мат, господин Абрамян.

Единственное, с чем можно согласиться из изречений премудрого Ары Аршавировича - это превосходство Азербайджана над Арменией как в военной сфере, так и в политической плоскости. Вторая карабахская война наглядно продемонстрировала несостоятельность армянской армии, когда оборона оккупантов рухнула как хилый карточный домик.

Но Абрамяну, возомнившему себя полководцем покруче Жукова, видимо, хочется добавки. Азербайджан на уровне высшего руководства неоднократно заявлял, что очередная агрессия против нашей страны, нарушение трёхстороннего соглашения по Карабаху на этот раз станет концом Армении. И будет Абрамян после этого не председателем Союза армян России, а просто позором всея Армении.

Что касается тезиса неуважаемого Ара Аршавировича об эйфории азербайджанского народа, то уж кому-кому, но не Абрамяну судить о нём. Азербайджанское общество прекрасно осознаёт, что в Армении есть немало сторонников реваншизма и, если понадобится, готово вновь продемонстрировать сплочённость с армией и Верховным главнокомандующим для отражения потенциальной агрессии. Азербайджан больше не будет повторять ошибок 1990-х в начале своей независимости, как бы того не желал Абрамян.

Кстати, 27 марта Ара Аршавирович вроде как объявил о желании участвовать во внеочередных парламентских выборах в Армении, объясняя это своей "сердобольностью к армянскому народу". Мол, если Пашинян вновь переизберётся на премьерский пост, то он просто спустит остатки армянской государственности в унитаз, который после Второй карабахской войны стал национальным символом армян. Настал июнь, и даже сам Абрамян понял, что с таким рейтингом как у него, сложно мечтать даже о спинке премьерского кресла. Отсюда и его недавнее заявление о том, что участвует в выборах не с целью стать премьером или депутатом, а "лишь хочет помочь стране, внести свой вклад в экономическое развитие". А теперь вспомните загадку в начале данной статьи. Вот и вся сущность Ары Абрамяна.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az