В Telegram произошел массовый сбой

В мессенджере Telegram произошел массовый сбой на фоне обновления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

С неполадками столкнулись пользователи по всему миру.

Поступают жалобы на медленную загрузку сообщений и медиа.