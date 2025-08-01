https://news.day.az/world/1771372.html В Telegram произошел массовый сбой В мессенджере Telegram произошел массовый сбой на фоне обновления. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. С неполадками столкнулись пользователи по всему миру. Поступают жалобы на медленную загрузку сообщений и медиа.
В Telegram произошел массовый сбой
В мессенджере Telegram произошел массовый сбой на фоне обновления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
С неполадками столкнулись пользователи по всему миру.
Поступают жалобы на медленную загрузку сообщений и медиа.
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