https://news.day.az/world/1771372.html

В Telegram произошел массовый сбой

В мессенджере Telegram произошел массовый сбой на фоне обновления. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. С неполадками столкнулись пользователи по всему миру. Поступают жалобы на медленную загрузку сообщений и медиа.