Стало известно, когда вступят в силу новые импортные пошлины США

Действие новых американских пошлин в отношении импортной продукции из нескольких десятков стран начнется не в пятницу, 1 августа, а на неделю позже, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщил телеканал CNN.

"Пошлины будут введены 7 августа, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений", - говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что исключением стали пошлины в размере 35% на товары из Канады, которые вступили в силу 1 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении новых пошлин на импорт товаров из более чем 60 стран. Размер пошлин будет варьироваться от 15% до 41%.