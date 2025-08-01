https://news.day.az/world/1771397.html Стало известно, когда вступят в силу новые импортные пошлины США Действие новых американских пошлин в отношении импортной продукции из нескольких десятков стран начнется не в пятницу, 1 августа, а на неделю позже, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Об этом сообщил телеканал CNN.
Стало известно, когда вступят в силу новые импортные пошлины США
Действие новых американских пошлин в отношении импортной продукции из нескольких десятков стран начнется не в пятницу, 1 августа, а на неделю позже, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об этом сообщил телеканал CNN.
"Пошлины будут введены 7 августа, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений", - говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что исключением стали пошлины в размере 35% на товары из Канады, которые вступили в силу 1 августа.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении новых пошлин на импорт товаров из более чем 60 стран. Размер пошлин будет варьироваться от 15% до 41%.
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