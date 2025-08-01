США ввели новые пошлины для десятков стран

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин для десятков стран, следует из сообщения на сайте Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, решение было принято вечером 31 июля - за несколько часов до установленного Трампом срока по заключению торговых соглашений, уточняет CNN.

По данным Bloomberg, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальные пошлины в 15% коснутся примерно 40 стран с незначительным торговым дефицитом. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или имеющих значительный дефицит торговли в их пользу.

Согласно опубликованному Белым домом перечню, максимальные пошлины введены в отношении Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (по 40%), Швейцарии (39%), Ирака и Сербии (по 35%), а также Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР (по 30%).