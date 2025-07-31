https://news.day.az/society/1771307.html

С завтрашнего дня движение на трассе Баку–Газах будет ограничено

С завтрашнего дня движение автотранспортных средств на автомобильной дороге Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией будет поэтапно ограничено. Как сообщает Day.Az, причиной этого являются ремонтные работы, проводимые на 15-м, 69-м, 97,7-м и 117-м километрах указанной трассы.