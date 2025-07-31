https://news.day.az/society/1771222.html Задержан находившийся в розыске преступник - совместная операция - ФОТО В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района и Государственной пограничной службы был задержан разыскиваемый человек.
Задержан находившийся в розыске преступник - совместная операция - ФОТО
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района и Государственной пограничной службы был задержан разыскиваемый человек.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, задержан ранее судимый Насиб Гара оглу Гасанов (1964 года рождения) и передан следствию.
Он находился в розыске как обвиняемый по различным статьям Уголовного кодекса.
Соответствующее расследование продолжается.
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