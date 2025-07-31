Задержан находившийся в розыске преступник

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района и Государственной пограничной службы был задержан разыскиваемый человек.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, задержан ранее судимый Насиб Гара оглу Гасанов (1964 года рождения) и передан следствию.

Он находился в розыске как обвиняемый по различным статьям Уголовного кодекса.

Соответствующее расследование продолжается.