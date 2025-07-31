Два человека погибли на ралли в Эквадоре. Об этом сообщает Mash на спорте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что водитель не справился с управлением: он вылетел с траектории на скоростном повороте перед самым финишем и зацепил стоящих на обочине трассы болельщиков. В результате инцидента два человека погибли, 18 пострадали (включая ребенка). Пилот и штурман избежали серьезных травм.