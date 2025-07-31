https://news.day.az/world/1771256.html Два человека погибли на ралли в Эквадоре - ВИДЕО Два человека погибли на ралли в Эквадоре. Об этом сообщает Mash на спорте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Утверждается, что водитель не справился с управлением: он вылетел с траектории на скоростном повороте перед самым финишем и зацепил стоящих на обочине трассы болельщиков.
Два человека погибли на ралли в Эквадоре - ВИДЕО
Два человека погибли на ралли в Эквадоре. Об этом сообщает Mash на спорте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Утверждается, что водитель не справился с управлением: он вылетел с траектории на скоростном повороте перед самым финишем и зацепил стоящих на обочине трассы болельщиков. В результате инцидента два человека погибли, 18 пострадали (включая ребенка). Пилот и штурман избежали серьезных травм.
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