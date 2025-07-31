Что связывает гендиректора ТАСС и Ара Абрамяна?

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о связях гендиректора ТАСС и Ара Абрамяна.

Day.Az представляет публикацию:

Ушел Гусман - и ТАСС посыпался. Сегодня российское госагентство выкатило аж две провокационные новости по отношению к Азербайджану.

Одна - на скриншоте выше. "Степанакерт" у них, как же.

Что за Степанакерт? Может, азербайджанским СМИ стоит называть Калининград Кенигсбергом тогда? Почему нет?

А ранее утром ТАСС публиковал интервью главы Союза армян России Ары Абрамяна, где тот разглагольствует о том, каким будет "спасителем Армении" и как будет свергать Пашиняна. И вернет "наш арцах", как цитирует Абрамяна ТАСС.

Как только из ТАСС ушел Михаил Гусман, агентство стало быстро скатываться к уровню симоньяновских помоек.

Интересно, с чего вдруг генеральный директор ТАСС Кондрашов так обожает Ару Абрамяна? По слухам, дело совсем не просто: Кондрашов и Абрамян совершили одну, скажем так, крупную сделку с недвижимостью. Мы раскопаем - и разумеется поделимся с вами - деталями этой крепкой дружбы.