Что связывает гендиректора ТАСС и Ара Абрамяна?
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о связях гендиректора ТАСС и Ара Абрамяна.
Day.Az представляет публикацию:
Ушел Гусман - и ТАСС посыпался. Сегодня российское госагентство выкатило аж две провокационные новости по отношению к Азербайджану.
Одна - на скриншоте выше. "Степанакерт" у них, как же.
Что за Степанакерт? Может, азербайджанским СМИ стоит называть Калининград Кенигсбергом тогда? Почему нет?
А ранее утром ТАСС публиковал интервью главы Союза армян России Ары Абрамяна, где тот разглагольствует о том, каким будет "спасителем Армении" и как будет свергать Пашиняна. И вернет "наш арцах", как цитирует Абрамяна ТАСС.
Как только из ТАСС ушел Михаил Гусман, агентство стало быстро скатываться к уровню симоньяновских помоек.
Интересно, с чего вдруг генеральный директор ТАСС Кондрашов так обожает Ару Абрамяна? По слухам, дело совсем не просто: Кондрашов и Абрамян совершили одну, скажем так, крупную сделку с недвижимостью. Мы раскопаем - и разумеется поделимся с вами - деталями этой крепкой дружбы.
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