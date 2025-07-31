Новая дипломатическая страница дружбы, опирающейся на историю

Автор: Давид Селиверстов,

Председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, Председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник

Есть моменты в течение времени, которые являются не просто протокольными событиями, а продолжением духовно написанной истории между народами. Приезд в Баку нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Азербайджане Ронена Крауса является именно таким моментом - своевременным воплощением ценностей, дружбы и общего прошлого.

Перед началом своих обязанностей в Азербайджане посол Ронен Краус провел ряд важных встреч в Израиле. Эти встречи носили не просто дипломатический характер - они стали переосмыслением связей, которые существовали между еврейской и азербайджанской культурами на протяжении тысячелетий. Он принял участие во встречах с руководством Всеизраильской ассоциации горских евреев, заместителем председателя Всемирного конгресса горских евреев, директором Кавказского парламентского лобби Павлом Эльзаровым и Неемия Ширин Майкл (Руководитель диаспорской организации "Азербайджанский дом в Израиле", Всеобщий израильский союз горских евреев Председатель, Заместитель председателя Всеобщего израильского союза кавказских евреев Председатель общины горских евреев Акко, рядом деятелей).

На этой встрече Павел Елизаров, советник МИД Израиля по Кавказу, познакомил Крауса с мультикультурной и толерантной моделью общества Азербайджана и рассказал о гостеприимстве и братстве, проявляемом к еврейскому народу на этих землях на протяжении веков. Послу также было сообщено о культурно-гуманитарных проектах, действующих в Азербайджане общин и организаций, таких как Гуманитарный фонд STMEGI, Хэсэд Гершон, Маген Давид Азербайджан и других, и эта деятельность была высоко оценена.

Азербайджанская земля - это территория, где евреи живут уже более 2,5 тысячи лет, где в синагогах поют песни, призывающие к молитве, и где Шаббат отмечается как праздник. Эта земля не только предоставила еврейскому народу убежище, но и право на достойное и уважительное существование.

Израиль - дружественное государство, которое всегда поддерживало суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и наладило с ним политическое, экономическое и духовное сотрудничество. Отношения между этими двумя народами глубже официальных протоколов - это договор о дружбе, подписанный в гармонии.

Мы, организация "Маген Давид Азербайджан", являемся живыми свидетелями и активными участниками этих отношений. Наша главная миссия - работа по защите прав, культуры и наследия еврейской общины, проживающей на земле Азербайджана. Мы служим системе ценностей, которая строит мосты не только к истории, но и к будущему. Высокая оценка этой деятельности Роненом Краусом является для нас большой моральной поддержкой.

Посол Ронен Краус уже находится в Азербайджане. С его приездом дипломатические отношения выходят на новый этап. Этот этап не только между политиками - это путь искренности от людей к людям. Мы верим, что он с честью продолжит дело своего предшественника, Джорджа Дика, и что наше экономическое, технологическое, культурное и духовное сотрудничество будет и дальше расширяться.

История не забывает. Она сохраняет в своей памяти правильные шаги, искренние отношения и верность ценностям. Израильско-азербайджанские отношения также являются одной из славных страниц этой истории. Работа посла Ронена Крауса привнесет новый свет и новый дух на эту страницу.

От имени депутата парламента Азербайджана, председателя группы межпарламентского содружества Азербайджана-Израиля Рафаэлов Анатолий Хаимовича, от имени организации "Маген Давид Азербайджан" желаем успехов новому послу Израиля в Азербайджане,

Мы желаем, чтобы непоколебимая дружба, взаимное уважение и путь мира между двумя народами продолжались.

Да здравствует азербайджано-израильская дружба!

Да здравствует единство народов, основанное на ценностях!