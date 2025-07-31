В ЕС падает интерес к электрокарам

Доля электромобилей среди новых автомобилей в Европейском Союзе (ЕС) в 2024 году снизилась до 13,6%. Это первое снижение с 2015 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на последний отчет Европейского статистического управления (Евростат), в прошлом году в ЕС было зарегистрировано 1,45 миллиона новых автомобилей, работающих исключительно на аккумуляторных батареях, что на 6,1% меньше, чем в 2023 году.

Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 1,55 миллиона. Эксперты объясняют это снижением интереса населения к электромобилям в ЕС.

В период с 2015 по 2023 год количество электромобилей ежегодно увеличивалось в среднем на 58%. В целом количество используемых в ЕС автомобилей, работающих исключительно на аккумуляторных батареях, к концу 2024 года достигло 5,87 миллиона, что на 32,4% больше по сравнению с предыдущим годом (4,43 миллиона в 2023 году).

При этом самые высокие показатели зафиксированы в Дании (51,3%), Мальте (37,7%) и Швеции (34,9%), а самые низкие - в странах Южной и Центральной Европы. Хорватия, в частности, заняла последнее место среди стран ЕС с показателем всего 1,8%. Словакия (2,4%) и Польша (3%) также входят в число стран, отстающих по статистике приобретения электромобилей.

Следует отметить, что, хотя доля новых электромобилей в общем объеме регистраций до 2018 года составляла менее 1%, в последние годы этот показатель неуклонно растет: в 2020 году - 5,3%, в 2021 году - 9%, в 2022 году - 12,1% и в 2023 году - 14,6%.

Изменится ли эта тенденция в ближайшие годы - определят рыночные и технологические факторы, заявило Европейское статистическое управление.