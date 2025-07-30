США выдвинули ультиматум Ливану

Соединенные Штаты требуют от властей Ливана принять на себя обязательство о разоружении шиитской группировки "Хезболла" для возобновления диалога о выводе израильских войск с территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вашингтон усиливает давление на Бейрут, требуя от него быстрого принятия официального решения кабинета министров о разоружении "Хезболлы", после чего могут возобновиться переговоры о прекращении военных операций Израиля в Ливане", - говорится в сообщении.

По данным источников, США больше не будут направлять своего посланника Томаса Баррака в Бейрут для переговоров. Также они прекратят давить на Израиль до тех пор, пока ливанские власти не согласятся на это требование.